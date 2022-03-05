Пресс-атташе польского футбольного союза Якуб Квятковски заявил, что ФИФА пока не приняла окончательного решения по матчу Россия — Польша. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА приняли совместное решение об отстранении сборной России и российских команд от международных турниров.

Квятковски утверждает, что пока решения по этому вопросу нет, поскольку польский футбольный союз не получал никакой официальной документации от ФИФА.

При этом поляки отказались выходить на поле с футболистами сборной России, а вслед за ними так же поступили и потенциальные соперники россиян по стыковым матчам отбора к чемпионату мира в Катаре.