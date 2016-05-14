Генеральным секретарем ФИФА впервые в истории стала женщина

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Новым генсеком Международной федерации футбола (ФИФА) впервые стала женщина - Фатма Самура из Сенегала, сообщает "Российская газета" со ссылкой на официальный сайт организации.

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что Фатма является наиболее подохдящим кандидатом на эту должность. "Она станет свежим глотком воздуха - это человек из будущего, а не прошлого. При этом она пришла со стороны, что также поможет нам двигаться в нужном направлении. Мы верим в равенство полов", - цитирует газета Инфантино.

Также он отметил, что познакомился с Самурой несколько месяцев назад. По его словам, "послужной список Самуры говорит сам за себя. Она уверена в себе, с ее помощью организация сможет двигаться в нужном направлении".

REGNUM добавляет, что ранее Самура являлась постпредом Программы развития ООН в Нигерии. Агентство со ссылкой на Инфантино добавляет, что теперь ФИФА будет разделена на футбольную и административную части. Последняя будет заниматься денежными вопросами.