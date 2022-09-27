Генсек Олимпийского комитета России покинула страну и не намерена возвращаться

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР), пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова не планирует возвращаться на родину, сообщает РИА Новости.

«Анастасия уехала из России и не намерена возвращаться», — рассказал собеседник агентства.

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отметила, что узнала об отъезде Давыдовой в понедельник, 26 сентября.

На сайте ОКР указали, что не получали от Давыдовой каких-либо заявлений о формальном сложении с себя полномочий.

«Олимпийский комитет России на текущий момент не располагает информацией от пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой о том, что она или кто-то из членов её семьи покинул территорию нашей страны и не планирует возвращаться в Россию», — говорится в сообщении.

Также подчеркнули, что ОКР ведёт плановую работу, в том числе по подготовке к отчётно-выборному Олимпийскому собранию. Мероприятие, на котором утвердят новый руководящий состав ОКР, запланировано на 20 декабря.

Ранее журналистка Ксения Собчак высмеяла рэпера Тимати за отъезд в Узбекистан на фоне частичной мобилизации. После этого музыкант опроверг слухи об эмиграции.