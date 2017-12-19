Георгиевскую ленту предложили сделать символикой России на ОИ-2018

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Олимпийский чемпион, бобслеист, депутат Госдумы Алексей Воевода предложил спортсменам из России, которых лишили возможности выступать под национальным флагом на Олимпиаде в Пхенчхане, использовать георгиевский флаг и оранжево-черные цвета георгиевской ленты. Об этом сообщает "Интерфакс".

"А я бы Георгиевский флаг сделал и украсил нашу сборную георгиевскими лентами. Почему нет?" - цитирует агентство слова Воеводы.

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По мнению спортсмена, данные символы победы и мужества подняли бы дух россиян, которым приходится выступать не как национальной сборной, а как "олимпийцам из России".

Воевода категорически не согласился с вердиктом Международного олимпийского комитета (МОК) о его пожизненной дисквалификации и видит в этом и подобных решениях в отношении других спортсменов из РФ следствие "испуга от потрясающей победы нашей сборной в Сочи".

"Показали современную Россию, сильную Россию, это кого-то напугало", - добавил бобслеист.

Агентство напоминает, что МОК принял решение о дисквалификации Воеводы после расследования комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб россиян, взятых во время сочинской Олимпиады в 2014 году.

Воевода - победитель Игр 2014 года в соревнованиях "двоек" вместе с Александром Зубковым. Кроме этого, Воевода завоевал золото в Сочи на соревнованиях "четверок".