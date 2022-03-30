Глава Минспорта Олег Матыцин рассказал, как долго российский спорт будет работать в условиях санкций

Глава Минспорта России Олег Матыцин рассказал, как долго российскому спорту придётся работать в условиях санкций. Его слова передают «Известия».

«Эмоциональные и политизированные рекомендации МОК и решения международных федераций в отношении российских спортсменов нанесли огромный урон международному спорту», — заявил Матыцин.

По его словам, никогда ранее такой масштабной дискриминации спортсменов ещё не было.

Матыцин считает, что как минимум год российскому спорту придётся работать в условиях изоляции.

Глава ведомства также выразил надежду на то, что спортивным федерациям удастся договориться, а также отметил, что сейчас очень важно сохранять диалог.