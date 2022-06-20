Глава МОК Томас Бах заявил, что время снимать санкции с российских спортсменов ещё не пришло

Глава МОК Томас Бах поделился мнением о возможном снятии санкций с российских спортсменов. Его слова передаёт телеграм-канал «Матч ТВ».

«Наша позиция по санкциям и рекомендациям известна. FINA следует рекомендациям, ещё не время их снимать, но мы не можем забывать о дилемме — мы всемирная организация, спорт должен объединять», — заявил Томас Бах.

При этом он добавил, что сейчас люди в мире ищут объединяющей силы, которой может стать олимпийское движение.

Напомним, что из-за политической ситуации МОК порекомендовал международным организациям отстранить россиян от участия в соревнованиях.

Ранее алтайский легкоатлет Сергей Шубенков порассуждал о том, когда с российских спортсменов снимут санкции.