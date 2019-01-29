Главный силач России попал в больницу из-за аппендицита
Соревнования с его участием, по предварительным данным, были перенесены на 23 февраля
29 января 2019, 22:26
Многократный обладатель титула "Самый сильный человек России" челябинец Эльбрус Нигматуллин был экстренно госпитализирован в больницу, сообщает РИА "Новости".
Нигматуллин рассказал, что причиной стал обострившийся аппендицит.
"Медлить было нельзя. У меня оказалась запущенная стадия аппендицита, и вчера меня прооперировали", – сказал спортсмен.
Он отметил, что должен был принять участие во всероссийских соревнованиях "Зимние богатырские игры" в Челябинске 2 февраля. Однако соревнования, по предварительным данным, были перенесены на 23 февраля.
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