Главный тренер сборной России Валерий Карпин может перейти в «Локомотив»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин может возглавить московский «Локомотив». Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на неназванный источник.

Контракт Карпина действует до конца марта. Дальнейшее решение РФС должен был принимать после того, как завершится отборочный этап к чемпионату мира по футболу. Поскольку руководство ФИФА отстранила сборную России от международных турниров, Карпин, с наибольшей долей вероятности, останется без работы.

«Железнодорожники» внезапно «осиротели» после того, как немецкий специалист Маркус Гисдоль решил покинуть команду из-за событий на территории Украины.

Собеседник телеканала утверждает, что представители «Локомотива» уже связывались с Карпиным, чтобы обсудить возможное сотрудничество.