Гол алтайского футболиста принёс победу московскому «Локомотиву» в московском дерби

Гол алтайского футболиста принёс победу московскому «Локомотиву» в столичном дерби против «Торпедо». Матч 13 тура чемпионата России состоялся 15 октября в Лужниках и завершился со счетом 1:0 в пользу железнодорожников.

Решающий гол в начале второго тайма забил 20-летний полузащитник Артем Карпукас.

Он родился в Бийске. Является воспитанником барнаульской спортшколы Алексея Смертина. В 2013 году Карпукас стал игроком академии московского «Локомотива. В апреле нынешнего года полузащитник дебютировал в основе железнодорожников.

За это время Карпукас провел за «Локо» 19 матчей, а гол в ворота «Торпедо» стал для него первым в премьер-лиге.

По итогам матча телеканал «Матч Премьер» признал алтайского футболиста лучшим игроком встречи.