Гонорары Мейвезера и Макгрегора за бой составят $130 млн на двоих

Журналист Yahoo Маркус Вандерберг опубликовал в своем Twitter бумагу Атлетической комиссии штата Невада, в которой указаны гонорары 12-кратного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера и действующего чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора, сообщает ТК "Звезда".

В списке указаны официальные гонорары всех участников вечера бокса, в главном поединке которого на ринг выйдут Мейвезер и Макгрегор.

40-летний американец Мейвезер получит гарантированные $100 млн, гонорар 29-летнего ирландца Макгрегора составит всего $30 млн. При этом сумма может увеличиться в несколько раз за счет бонусов за победу, процентов с продажи билетов, а также с продажи прав на трансляцию.

Бой между Мейвезером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе на стадионе MGM Grand.

