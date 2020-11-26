Gracias Diego. Как мир прощается с Диего Марадоной

Один из самых титулованных футболистов в истории – Диего Марадона – ушел из жизни 25 ноября. Спортсмену было 60 лет, он скончался от остановки сердца. В стране был объявлен трехдневный траур. Люди по всему миру прощаются с великим аргентинцем. В итальянском Неаполе и Буэнос-Айресе, столице Аргентины, фанаты вышли на улицы, чтобы почтить память легенды.

Residents of Napoli, Italy — where Diego Maradona played professional football/soccer at the peak of his career— celebrate his life pic.twitter.com/6yxRZ8quTd — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) November 25, 2020

Горожане у резиденции президента Аргентины Каса Росада после новости о смерти футболиста Диего Марадоны.

Известные спортсмены и футболисты в соцсетях почтили память великого футболиста.

Пеле: "Печальные новости сегодня. Я потерял дорогого друга, а мир потерял легенду. Есть еще много чего сказать, но пока дай Бог сил его семье. Я надеюсь, однажды мы вместе сыграем в футбол на небесах".

Лионель Месси: "Очень печальный день для всех аргентинцев и футбола. Он покидает нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я храню в памяти все прекрасные моменты, пережитые с ним, и выражаю свои соболезнования всей семье и друзьям. Покойся с миром".

Криштиану Роналду: "Сегодня я прощаюсь с другом, а мир – с вечным гением. Один из лучших в истории. Непревзойденный волшебник. Он ушел слишком рано, но оставляет безграничное наследие и пустоту, которую не заполнит никто. Спи спокойно, великий. Ты никогда не будешь забыт".

Дэвид Бекхэм: "Печальный день для Аргентины и печальный день для футбола, когда мы празднуем величие того, что дал нам этот человек... Тот, кто играл со страстью, духом и был не чем иным, как чистым гением... Я был так взволнован, встретив Диего, и мы все будем скучать по нему. Покойся с миром"