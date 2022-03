Gracias Diego. Как мир прощается с Диего Марадоной

Один из самых титулованных футболистов в истории – Диего Марадона – ушел из жизни 25 ноября. Спортсмену было 60 лет, он скончался от остановки сердца. В стране был объявлен трехдневный траур. Люди по всему миру прощаются с великим аргентинцем. В итальянском Неаполе и Буэнос-Айресе, столице Аргентины, фанаты вышли на улицы, чтобы почтить память легенды.

Residents of Napoli, Italy — where Diego Maradona played professional football/soccer at the peak of his career— celebrate his life pic.twitter.com/6yxRZ8quTd