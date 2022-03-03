Гран-при «Формулы-1» в России отменён

«Формула-1» объявила о разрыве контракта на проведение Гран-при России, сообщает The Race.

«Формула-1″ подтверждает, что соглашение с промоутером Гран-при России разорвано. Таким образом, Россия не будет принимать гонки в будущем», — говорится в заявлении.

Контракт был рассчитан до 2025 года. С сезона-2023 Гран-при России планировали проводить на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. С 2014 года этап проходил на «Сочи Автодроме».

Ранее Международная автомобильная федерация запретила проводить под своей эгидой международные соревнования в России и Белоруссии. Государственные символы стран нельзя использовать в гонках. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях.

При этом гонщики из России и Белоруссии могут выступать в нейтральном статусе под флагом ФИА, но только в случае «приверженности принципам мира и политической нейтральности».