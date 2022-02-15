Губерниев заявил, что алтайский биатлонист Серохвостов оказался не готов к Олимпиаде

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что алтайский биатлонист Даниил Серохвостов оказался не готов к Олимпиаде в Пекине.

В подкасте “Голос биатлона” Губерниев вместе с журналистами Ильёй Трифановым и Дмитрием Заниным пытался спрогнозировать состав мужской сборной России на эстафету. Трифанов предположил, что тренеры не поставят Карима Халили, то есть на его место попадёт Серохвостов. Губерниев назвал такой состав: Карим Халили, Максим Цветков, Александр Логинов и Эдуард Латыпов (именно эти биатлонисты в итоге и вышли на трассу).

Когда Трифанов назвал Серохвостова, Губерниев сказал: “Неа. Серохвостов к Олимпиаде не готов”. Трифанов возразил, что Даниил в Пекине показывал достойный ход, один из лучших в российской сборной.

Напомним, 12 февраля Серохвостов выступил в спринте, где занял 19-е место. В гонке-преследовании 13 февраля результат спортсмена оказался хуже — 39-я позиция. Он не попал в эстафету и не отобрался в масс-старт, который пройдёт 18 февраля. Таким образом, Серохвостов досрочно завершил выступление в Пекине.

Без Серохвостова сборная России завоевала бронзу в эстафете, однако победа была как никогда близка. Перед заключительной стрельбой российская команда оторвалась более чем на 50 секунд от ближайших преследователей. Однако Эдуард Латыпов допустил на стойке пять промахов и зашёл на два штрафных круга. При этом за семь предыдущих рубежей россияне использовали только три дополнительных патрона. Из-за ошибок в стрельбе Латыпову пришлось “оберегать” бронзу от немца Филипа Наврата, однако Эдуард сохранил преимущество.