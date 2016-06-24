Гус Хиддинк вновь готов помочь сборной России по футболу

Голландский тренер Гус Хиддинк, который в 2008 году вывел сборную России по футболу на третье место в чемпионате Европы, заявил о своей готовности помочь команде.

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"Если я могу помочь сборной России, то сделаю это. Страна оказалась в довольно сложной ситуации как со спортивной точки зрения, так и с точки зрения имиджа. По-моему, спорт — то, что может положительно повлиять на ситуацию", — цитирует Nos.nl слова Хиддинка.

Как пишет "Лента.ру", 23 июня голландское издание Voetbal International сообщило, что Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вопрос о возвращении Хиддинка в сборную, чтобы подготовить ее к чемпионату мира 2018 года.

Ранее основными кандидатами на пост главного тренера сборной России СМИ назвали бывшего тренера московского "Динамо" и "Спартака" Станислава Черчесова и экс-наставника чемпиона Англии "Манчестер Сити" Мануэля Пеллегрини.

Однако 23 июня Мутко, отвечая на вопрос о возможном приглашении иностранного тренера, заявил, что допускает любые варианты, однако хотел бы, чтобы Слуцкий изменил свое решение. Также Мутко отметил, что ему хотелось бы видеть на этом посту россиянина.

Напомним, что после поражения российских футболистов на "Евро-2016" наставник сборной Леонид Слуцкий заявил о своем желании уйти в отставку.

Гус Хиддинк возглавлял национальную сборную России с 2006 по 2010 год. Он ушел со своего поста после того, как Россия проиграла в ЧМ – 2010 ЮАР.