Хоккеист и конькобежка стали знаменосцами России на открытии Олимпиады в Пекине

Конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв станут знаменосцами российской команды на открытии XXIV Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает сайт Олимпийского комитета России.

Начиная с Игр в Токио, МОК рекомендовал всем национальным олимпийским комитетам выбирать на роль знаменосцев двух спортсменов разных полов. Инициатива направлена на поддержку принципов гендерного равенства.

Ольга Фаткулина уже в третий раз выступит на Олимпиаде. В Сочи она стала второй на дистанции 500 метров. Также она побеждала на чемпионате мира — 2013 на дистанции 1000 метров. В разные годы Фаткулина дважды становилась серебряным и четырежды бронзовым призёром чемпионатов мира.

Вадим Шипачёв побеждал на Олимпийском хоккейном турнире в 2018 году. Также он чемпион мира — 2014 и неоднократный призёр этих соревнований. На клубном уровне спортсмен дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В Пекине Вадим будет капитаном нашей сборной.