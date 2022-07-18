Играют и спать не дают. Что делать, если под окнами вашего дома шумят на спортплощадке?

Жители двух домов в Заринске, между которыми недавно построили сквер «Спортивный», пожаловались городским властям на спортивную площадку в новом сквере, где любители активного образа жизни регулярно играют в баскетбол и катаются на скейтах. Жители домов просят мэрию установить звукозащиту в сквере, либо убрать оттуда скейт-площадку. В администрации Заринска им отказали, потому что в сквере занимаются спортом многие жители города.

Три года назад в Барнауле некая Валентина Крылова также требовала снести спортивную площадку во дворе ее дома, объясняя это тем, что стук баскетбольного мяча вызывал у нее «постоянную тревогу», а баскетболисты издали напоминают наркоманов. Рассказываем, законно ли сносить спортивные площадки, которых и так катастрофически не хватает, рядом с многоквартирными домами.

Итак, на спортивной площадке постоянно шумят. Что мне делать?

Согласно СП 42.13330.2016 пункт 7.5, площадки могут находится не ближе 10 метров от от окон жилых и общественных зданий. Если эти требования выполнены, то вы никак не может повлиять на ситуацию. Летом в жару, когда многие открывают окна в квартире, то с стадионов доносится шум баскетбольного или футбольного мяча. В Алтайском крае действует «закон о тишине». Важно понять: если на площадке играют в разрешенное для этого время, то в этом нет ничего противозаконного. Вы не можете добиться того, чтобы баскетбольное или футбольное поле убрали, потому что «вам это мешает». Тем более, на них занимаются ваши соседи, а хороших площадок в Алтайском крае и так не хватает.

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А если на площадке играют ночь?

А вот это уже незаконно. В 2018 года в Алтайском крае ужесточили правила соблюдения тишины и спокойствия. Согласно нему под окнами домов нельзя шуметь в определенные часы даже на спортивной площадке.

В будние дни:

— с 22 часов вечера до 8 часов утра.

В выходные дни и официальные нерабочие:

— с 22 часов вечера до 9 часов утра.

А если шумят ночью, то что мне делать?

Звонить в полицию. Это нарушение «закона о тишине». Необходимо звонить по номеру 02, чтобы приехал наряд ППС и зафиксировал административное правонарушение. В ночное время работает дежурная часть и ППС полиции в круглосуточном режиме. По возможности следует фиксировать нарушение тишины под окнами, например на телефон. Если нарушители — местные жители, участковый проведёт с ними профилактическую беседу, поставит на учёт.

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И какое наказание за игру на спортплощадке ночью?

Такие любители активного образа жизни могут получит штраф от от 500 до 3000 рублей.