Ирландские футболисты отказались выходить на поле в матчах с участием россиян

Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) объявила о том, что команды страны не будут участвовать в матчах со сборной России или российскими клубами. Об этом представители организации сообщили в Twitter.

В FAI уточнили, что данные изменения действуют с момента опубликования оповещения и “до дальнейшего уведомления”.

Напомним, руководство ФИФА приняло решение не исключать сборную России по футболу из борьбы за путёвку на чемпионат мира в Катаре. При этом российские спортсмены должны выступать без флага, гимна и под названием “сборная РФС” (Российского футбольного союза, — прим. ред.).

В то же время сборная Польши, которая является соперником россиян по первому стыковому матчу, отказалась выходить на поле. Так же поступили команды Чехии и Швеции, которые сыграют в параллельном матче.