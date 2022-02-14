Историческое золото в лыжах и россыпь других наград. Как прошел самый успешный день на Играх для России

Сборная России в воскресенье, 13 февраля, на Олимпиаде в Пекине завоевала золото в эстафетной лыжной гонке у мужчин. Побед в этой дисциплине у отечественных спортсменов не было с 1980 года. А золотого дубля (накануне победу в эстафете одержали россиянки) — с 1972 года. Лыжник Александр Большунов стал самым титулованным в сборной на этих Играх: у него два золота и одно серебро, а впереди ещё одна профильная дистанция — 50 км.

Были успешны россияне накануне и в других видах спорта. В шорт-треке на дистанции 500 м серебро взял Константин Ивлиев, а у конькобежек на такой же дистанции бронзу выиграла Ангелина Голикова. Наконец, в мужском биатлоне порадовал Эдуард Латыпов. Он стартовал в гонке преследования 11-м, а финишировать сумел на третьем месте, тем самым добыл ещё одну бронзу в копилку российской команды. Уроженец Заринска Даниил Серохвостов выступил хуже, чем накануне в спринте: он опустился с 19-го на 39-е место, допустив на дистанции сразу восемь промахов.

В игровых видах спорта в воскресенье была задействована только мужская сборная по кёрлингу. Россияне одержали победу над командой Италии со счётом 10:7. В общекомандном зачёте у России стало четыре золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Лидирует Норвегия — у них уже девять медалей высшей пробы. Скандинавы завоевали больше всех наград на этих Играх — 21, россияне на втором месте — 17.

Какие медали разыграют на Олимпиаде в понедельник, 14 февраля

14 февраля в Пекине будет разыграно всего лишь четыре комплекта наград. Для россиян особый интерес представляет турнир в танцах на льду у фигуристов. Здесь за награды поборются сразу два российских дуэта, причём пара Виктория Синицина — Никита Кацалапов может составить конкуренцию французам за олимпийское золото. Теоретически на медали претендует мужская сборная России в командном турнире по прыжкам с трамплина. До этого россияне уже взяли сенсационно серебро в миксте.

Очередные матчи сегодня проведёт российская женская сборная по кёрлингу. Пока на счету отечественных спортсменок четыре поражения в четырёх играх и последнее место в группе. Куда лучше обстоят дела у мужчин-кёрлингистов. Россияне с тремя победами делят промежуточное третье место в группе и имеют все шансы на выход в полуфинал.

Кроме того, определился возможный соперник сборной России по хоккею в ¼ финала Олимпиады. Им станет победитель матча Дания — Латвия. Игра за выход в полуфинал с участием отечественных спортсменов пройдёт 16 февраля.