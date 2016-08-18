Как встречали победителя: Сергей Каменский рассказал о Рио и показал медаль

"Я соскучился по борщу", – первое, что сказал стрелок Сергей Каменский по прилете в Барнаул. Улыбчивый и с виду простой молодой человек, серебряный призер Олимпиады не хвалился успехами, никого не ругал и не осуждал, а просто радовался возвращению на родину. В Рио, по его словам, было нелегко.

"Есть много нюансов – как положительных, так и отрицательных. Организаторы признавались, что в стране кризис, поэтому условия проживания немного спартанские. Сама олимпийская деревня была очень красивой, что касается всего остального, тут сложно сказать. Хорошо, что хотя бы было. Нас очень поддерживали российские болельщики и кормили пельменями", – делится впечатлениями Сергей Каменский.

По его признанию, за все время подготовки к Олимпийским играм он был дома в общей сложности всего две недели: все остальное время занимали сборы, соревнования, тренировки, поэтому возвращения домой он ждал не меньше, чем победы в Рио.

"Я считаю свою серебряную медаль большим успехом, несмотря на то, что я чуть-чуть не дотянул до первого места. У меня есть большое желание идти дальше и не останавливаться", - объясняет спортсмен.

Победителя встречали родители, начинающие спортсмены и, конечно, любимая жена, которая приготовила к возвращению Сергея такой долгожданный для него борщ. То, что мужа она не видит неделями, ее не смущает, свою роль видит в поддержке своего чемпиона.

"Нужно говорить хорошие и приятные вещи, поддерживать. Вообще, быть женой чемпиона – это здорово, мне очень нравится. Я переживала за него сильно и радовалась за серебро. Не считаю, что у мужа был неудачный промах, скорее, это шаг на пути к другим достижениям", – рассказала Вера Каменская.

Домой стрелок вернулся всего на одну неделю, а после начнутся новые тренировки – уже для того, чтобы достойно показать себя в финале Кубка мира по стрельбе, который пройдет в октябре.

