Как закончились матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 и кто прошёл в четвертьфинал

Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре стремительно приближается к своему завершению. На турнире прошли матчи первого раунда плей-офф, 7 и 8 декабря игр не будет, а затем начнутся четвертьфиналы. Amic.ru рассказывает, как закончились игры 1/8 финала и какие команды претендуют на выход в полуфинал.

Как прошли игры 1/8 финала чемпионата мира?

В 1/8 финала турнира состоялось восемь игр. Шесть из них закончились в основное время со следующими результатами:

Нидерланды — США (3:1);

Аргентина — Австралия (2:1);

Франция — Польша (3:1);

Англия — Сенегал (3:0);

Бразилия — Южная Корея (4:1);

Португалия — Швейцария (6:1).

Исход ещё двух игр решила серия пенальти. Так, Япония с Хорватией сыграли 1:1, а по пенальти хорваты победили со счётом 3:1.

В основное время и в овертаймы Марокко и Испания голов не забили. В серии пенальти сенсационно победила сборная Марокко — её футболисты забили три мяча с точки, тогда как испанцы — ни одного.

Кто сейчас лучший бомбардир и распасовщик?

Пока что лучшим бомбардиром турнира является французский нападающий Килиан Мбаппе, на его счету пять мячей. Футболистов, забивших четыре гола, пока нет. Три мяча у девяти футболистов: англичан Маркуса Рашфорда и Букайо Сака, у аргентинца Лионеля Месси, бразильца Ришарлисона, португальца Гонсалу Рамуша, испанца Альваро Мораты, голландца Коди Гакпо, француза Оливье Жиру и эквадорца Эннера Валенсии.

А вот по голевым передачам лидируют два футболиста — англичанин Гарри Кейн и португалец Бруну Фернандеш.

Кто сыграет в четвертьфинале?

В 1/4 финала чемпионата мира пройдёт четыре игры. Их победители проходят в полуфиналы, а проигравшие — вылетают. Матчи состоятся 9 и 10 декабря. Расписание такое:

9 декабря в 22:00 по барнаульскому времени состоится игра Хорватии с Бразилией;

В ночь с 9 на 10 декабря в 02:00 по барнаульскому времени пройдёт матч Нидерланды — Аргентина;

10 декабря в 22:00 по барнаульскому времени сыграют Марокко и Португалия;

В ночь с 10 декабря на 11 декабря в 02:00 по барнаульскому времени четвертьфиналы завершатся игрой Англии и Франции.

Победители матчей 9 декабря сыграют друг с другом в первой полуфинальной игре, а победители игр 10 декабря — во второй.

Где смотреть четвертьфиналы?

Четвертьфиналы, как и все остальные матчи чемпионата мира 2022 можно посмотреть только на телеканале «Матч ТВ» и на его сайте. Только у «Матч ТВ» есть право на показ игр в России.

А что потом?

После четвертьфиналов чемпионат ещё на три дня уйдёт на паузу, 13 и 14 декабря состоятся полуфиналы, 17 декабря пройдёт матч за третье место, а 18 декабря чемпионат мира 2022 завершится финалом.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В финальной стадии участвует 32 сборные, российскую команду отстранили от участия в кубке после начала спецоперации на Украине.

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