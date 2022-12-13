Какие команды сыграют в первом полуфинале ЧМ-2022 в Катаре 13 декабря

13 декабря в Катаре пройдёт первый полуфинальный матч чемпионата мира по футболу 2022. Определится один из финалистов мундиаля.

Так, в первом полуфинале друг с другом сыграют команды Аргентины и Хорватии. Матч пройдёт в ночь с 13 на 14 декабря в 02:00 по барнаульскому времени.

Посмотреть игру можно будет на телеканале «Матч ТВ». Победитель пройдёт в финал чемпионата мира (он состоится 18 декабря), а проигравший поборется за третье место 17 декабря.

Отметим, что вторая полуфинальная игра чемпионата мира состоится в 2 часа ночи с 14 на 15 декабря. Друг с другом сыграют Франция и Марокко.

О том, чем закончились четвертьфиналы чемпионата мира и кто сейчас является лучшим бомбардиром турнира, можно прочитать здесь.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Мундиаль перенесли с лета на зиму из-за жаркого климата в Катаре. В финальную стадию пробилось 32 сборные, российской команды среди них не было. Её отстранили от участия в турнире из-за спецоперации на Украине.

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