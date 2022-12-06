Какими матчами 6 декабря закончится 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022

1/8 финала чемпионата мира по футболу завершается во вторник, 6 декабря. Состоятся два последних матча этой стадии, и на пару дней турнир прервётся.

В 22:00 по барнаульскому времени сыграют Марокко и Испания.

В ночь с 6 на 7 декабря (в 2 часа ночи по барнаульскому времени) встретятся команды Португалии и Швейцарии.

Победители этих пар сыграют друг с другом в четвертьфинале 10 декабря. Проигравшие из турнира выбывают.

Показывать оба матча будет телеканал «Матч ТВ» — только он в России имеет права транслировать чемпионат мира 2022.

Отметим, что по результатам уже прошедших шести игр 1/8 финала сформировались четвертьфинальные пары Нидерланды — Аргентина, Хорватия — Бразилия и Англия — Франция. Эти игры пройдут 9-10 декабря.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В финальной стадии участвовали 32 сборные, российскую команду отстранили от чемпионата из-за спецоперации на Украине.

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