Какое место заняла Россия в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Инфографика

В воскресенье, 20 февраля, завершились зимние Олимпийские игры в Пекине. По их итогам сборная России заняла девятое место в неофициальном командном зачёте по числу золотых медалей и второе место по общему количеству наград. На счету наших спортсменов 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

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