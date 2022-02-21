Какое место заняла Россия в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Инфографика
Россия заняла девятое место в общем медальном зачете и второе — по сумме наград
21 февраля 2022, 07:22
В воскресенье, 20 февраля, завершились зимние Олимпийские игры в Пекине. По их итогам сборная России заняла девятое место в неофициальном командном зачёте по числу золотых медалей и второе место по общему количеству наград. На счету наших спортсменов 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.
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