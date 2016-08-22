Китай пожаловался на использование некорректного флага на Играх в Рио

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Китай официально пожаловался на использование некорректного государственного флага на прошедших Олимпийских играх в Рио, сообщает "Московский комсомолец".

В самом начале Олимпиады вывешивались неправильные флаги. После этого были переданы новые флаги, но ситуация повторилась на награждении женской волейбольной сборной Китая. Это произошло в последний день Олимпиады – в воскресенье, 21 августа. После этого последовала жалоба от консульства Китая в Рио-де-Жанейро.

Отметим, что в корректном национальном флаге Китая маленькие звездочки расходятся радиусами и указывают на большую звезду. На Олимпиаде на флаге маленькие звезды были ориентированы параллельно относительно друг друга.

Напомним, церемония закрытия Олимпиады прошла в воскресенье, 21 августа. Первое место завоевала сборная США, второе – Великобритания, третье – Китай, четвертое – Россия.