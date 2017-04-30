Кличко проиграл бой британцу Джошуа техническим нокаутом

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Бой Владимира Кличко и британца Энтони Джожуа завершился поражением украинского боксера, который уступил технически нокаутом, передает РИА Новости.

Поединок прошел на стадионе "Уэмбли". В 11 раунде Джошуа сумел нокаутировать украинца и одержать победу. При этом, еще в пятом раунде британский боксер отправил Кличко в нокдаун. В шестом раунде уже украинец дал достойный ответ и уложил своего соперника на пол ринга.

Однако в 11 раунде британец дважды отправил Кличко на пол и в итоге после очередной атаки Джошуа рефери решил остановить бой.

В итоге Кличко не сумел вернуть титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.

А карьере британского боксера это 19 победа. Кличко потерпел пятое поражение в 69 боях.