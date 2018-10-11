Кокорину и Мамаеву нашли место в футбольном клубе "Урал"

Президент футбольного клуба "Урал" из Екатеринбурга Григорий Иванов выразил готовность пригласить в команду Александра Кокорина и Павла Мамаева, пишет "Спорт-Экспресс".

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Общество Обвинение в расизме может появиться в деле Кокорина и Мамаева

"Не согласен с высказыванием главы Российской премьер-лиги Сергея Прядкина, что ни один клуб не станет подписывать Кокорина и Мамаева. Ребята всю жизнь отдали футболу. Даже если их сейчас накажут по уголовной статье, почему их отлучать от спорта на всю жизнь? Они же не на поле все это совершили", - заявил Иванов.

По его словам, футболисты должны искупить свою вину игрой: "Взял бы я Кокорина и Мамаева в свой клуб в случае, если они станут свободными агентами? Сергей Геннадьевич же сказал, что уверен на 99 процентов. Наверное, мы - этот тот самый один процент".

В настоящий момент Мамаев задержан, он проходит подозреваемым в уголовном деле о хулиганстве. Кокорин находится на допросе. Он приехал в отделение полиции с полуторачасовым опозданием.

8 октября Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк. Сначала они напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы "Пекин", а затем избили чиновника в кофейне на Большой Никитской улице. В ходе второго инцидента пострадали директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин.

По факту драк были возбуждены уголовные дела. "Зенит" и "Краснодар", за которые выступают Кокорин и Мамаев, пообещали наказать игроков. Российский футбольный союз выразил намерение пожизненно дисквалифицировать футболистов, а также запретить им посещать стадионы.