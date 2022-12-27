Конькобежец Виктор Муштаков стал лучшим алтайским спортсменом в 2022 году

Один из немногих, кто успел поучаствовать в международных соревнованиях

27 декабря 2022, 12:23, ИА Амител

Фото: "Алтайский спорт"

Конькобежец Виктор Муштаков признан лучшим спортсменом Алтайского края по итогам 2022 года. Ему будет вручен приз «Олимпийская доблесть Алтайского края». Этой спортивной награды спортсмен удостаивается впервые, сообщает издание «Алтайский спорт».

В уходящем году Муштаков участвовал в зимних Олимпийских играх в Пекине, где занял девятое место на дистанции 500 метров и восьмое на дистанции 1000 метров. Кроме этого он чемпион России в спринтерском многоборье, победитель Кубка России на отдельных дистанциях и серебряный призёр Кубка России в спринтерском многоборье.

Также комиссия краевого минспорта определила десятку лучших спортсменов в олимпийских видах спорта, назвала тройку сильнейших паралимпийцев, троих наиболее отличившихся атлетов в видах спорта, не входящих в программу Олимпийских игр, три олимпийские надежды — спортсменов не старше 18 лет, лучшего спортсмена-ветерана, лучшую команду по игровым видам спорта и лучших тренеров Алтайского края в 2022 году.

В список десяти лучших спортсменов 2022 года также вошли Анна Аэдма (бокс), Анастасия Гришина (биатлон), Никита Денисов (лыжи), Сергей Каменский (пулевая стрельба), Полина Миллер (легкая атлетика), Сергей Найдин (гимнастика), Савелий Савлуков (легкая атлетика), Даниил Серохвостов (биатлон), Сергей Шубенков (легкая атлетика).

Лучшими тренерами стали Денис Капустин и Сергей Клевоцов.