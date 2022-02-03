Крупнейший в Сибири. Как в Барнауле строят центр для единоборств за 100 миллионов рублей

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс планируют построить в Барнауле к осени 2022 года. Ожидается, что в здании на улице Взлётной, 2в, появится Центр смешанных единоборств (ММА), который станет крупнейшим в Сибири. Стоимость работ оценивается почти в 100 миллионов рублей. При этом всего за год, на фоне роста цен на стройматериалы, объект подорожал почти в два раза. Около трети всех средств инвестировал частный бизнес: ООО “Атлант” депутата АКЗС Александра Локтева. Корреспондент amic.ru побывал на месте будущего центра единоборств и узнал, сколько детей там смогут заниматься и почему это не последний подобный ФОК в Барнауле.

Каким будет Центр единоборств?

Общая площадь здания около 1,2 тысячи квадратных метров. Строить его начали в октябре 2021 года. Сейчас уже полностью готов металлический каркас, строители проводят внутри коммуникации. В будущем объект предстоит обшить сэндвич-панелями, а вокруг провести благоустройство. Летом 2022 года комплекс планируют завершить: ввести в эксплуатацию и провести торжественное открытие с приглашённым звёздным гостем. С кем именно — держат в секрете. Как рассказал amic.ru директор компании “Атлант” Александр Локтев, в день в будущем центре смогут заниматься до 300 человек. Это не только дети, но и взрослые. Управлять спортивным объектом будет также частный инвестор: муниципалитет передаст в аренду здание до 2036 года. Сейчас ведётся набор персонала, который будет работать в Центре единоборств.

“Внутри объекта появится спортзал площадью 750 квадратных метров. В нём обустроят зону смешанных единоборств с татами, зону вольной борьбы с борцовским ковром и зону кроссфита. В Барнауле клубов по ММА такого масштаба ещё не было. В целом мы планируем стать самым большим клубом по ММА в Сибири”, — пояснил Александр Локтев.

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Также в здании будет административный блок площадью 500 кв. метров, его разобьют на два этажа. Здесь расположатся помещение охраны с пожарным пультом, тренерские комнаты, женские и мужские раздевалки, душевые, санузлы, кабинет врача, инвентарная, гардеробная.

Какие ещё ФОКи строят в Барнауле?

Ещё два подобных объекта, только площадью в два раза больше, сейчас строят в Барнауле. Каждый из них стоит в районе 150 миллионов рублей. Причём только 1% из суммы потратили краевые власти, всё остальное — федеральные деньги. Из-за резкого скачка цен на стройматериалы в прошлом году, смету спортивных комплексов пришлось пересчитать и они подорожали в среднем почти на 20 миллионов рублей.

Первый ФОК, на стадионе “Лабиринт”, сейчас готов примерно на 30%. Строители уже возвели каркас здания и скоро приступят к обшивке сэндвич-панелями. Сдать объект планируется к осени 2022 года. Рядом с будущим комплексом сделают парковку для автомобилей, а также высадят кустарники и деревья. Кто разместится здесь — пока неизвестно. Скорее всего, площадку отдадут под игровые виды спорта.

Второй подобный ФОК строят на улице Сиреневой. Его также возводят по проекту “Спорт – норма жизни”, но в рамках концессионного соглашения. Партнёр — компания “Иносиб”. Её руководитель — Михаил Жданов, председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса региона. Стоимость строительства — около 150 миллионов рублей. Планируется, что объект сдадут к январю 2023 года. Не исключено, что ФОК на Сиреневой станет центром для единоборств. Впрочем, по наполнению комплекса власти ещё не определились.

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Отметим, Барнаулу необходимо ещё шесть подобных ФОКов, чтобы закрыть потребности всех видов спорта. Сейчас по линии Минспорта РФ решается вопрос с финансированием ещё двух объектов.