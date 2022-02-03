Крупнейший в Сибири. Как в Барнауле строят центр для единоборств за 100 миллионов рублей
Спортивный объект за год подорожал почти в два раза
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс планируют построить в Барнауле к осени 2022 года. Ожидается, что в здании на улице Взлётной, 2в, появится Центр смешанных единоборств (ММА), который станет крупнейшим в Сибири. Стоимость работ оценивается почти в 100 миллионов рублей. При этом всего за год, на фоне роста цен на стройматериалы, объект подорожал почти в два раза. Около трети всех средств инвестировал частный бизнес: ООО “Атлант” депутата АКЗС Александра Локтева. Корреспондент amic.ru побывал на месте будущего центра единоборств и узнал, сколько детей там смогут заниматься и почему это не последний подобный ФОК в Барнауле.
Каким будет Центр единоборств?
Общая площадь здания около 1,2 тысячи квадратных метров. Строить его начали в октябре 2021 года. Сейчас уже полностью готов металлический каркас, строители проводят внутри коммуникации. В будущем объект предстоит обшить сэндвич-панелями, а вокруг провести благоустройство. Летом 2022 года комплекс планируют завершить: ввести в эксплуатацию и провести торжественное открытие с приглашённым звёздным гостем. С кем именно — держат в секрете. Как рассказал amic.ru директор компании “Атлант” Александр Локтев, в день в будущем центре смогут заниматься до 300 человек. Это не только дети, но и взрослые. Управлять спортивным объектом будет также частный инвестор: муниципалитет передаст в аренду здание до 2036 года. Сейчас ведётся набор персонала, который будет работать в Центре единоборств.
“Внутри объекта появится спортзал площадью 750 квадратных метров. В нём обустроят зону смешанных единоборств с татами, зону вольной борьбы с борцовским ковром и зону кроссфита. В Барнауле клубов по ММА такого масштаба ещё не было. В целом мы планируем стать самым большим клубом по ММА в Сибири”, — пояснил Александр Локтев.
Также в здании будет административный блок площадью 500 кв. метров, его разобьют на два этажа. Здесь расположатся помещение охраны с пожарным пультом, тренерские комнаты, женские и мужские раздевалки, душевые, санузлы, кабинет врача, инвентарная, гардеробная.
Какие ещё ФОКи строят в Барнауле?
Ещё два подобных объекта, только площадью в два раза больше, сейчас строят в Барнауле. Каждый из них стоит в районе 150 миллионов рублей. Причём только 1% из суммы потратили краевые власти, всё остальное — федеральные деньги. Из-за резкого скачка цен на стройматериалы в прошлом году, смету спортивных комплексов пришлось пересчитать и они подорожали в среднем почти на 20 миллионов рублей.
Первый ФОК, на стадионе “Лабиринт”, сейчас готов примерно на 30%. Строители уже возвели каркас здания и скоро приступят к обшивке сэндвич-панелями. Сдать объект планируется к осени 2022 года. Рядом с будущим комплексом сделают парковку для автомобилей, а также высадят кустарники и деревья. Кто разместится здесь — пока неизвестно. Скорее всего, площадку отдадут под игровые виды спорта.
Второй подобный ФОК строят на улице Сиреневой. Его также возводят по проекту “Спорт – норма жизни”, но в рамках концессионного соглашения. Партнёр — компания “Иносиб”. Её руководитель — Михаил Жданов, председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса региона. Стоимость строительства — около 150 миллионов рублей. Планируется, что объект сдадут к январю 2023 года. Не исключено, что ФОК на Сиреневой станет центром для единоборств. Впрочем, по наполнению комплекса власти ещё не определились.
Отметим, Барнаулу необходимо ещё шесть подобных ФОКов, чтобы закрыть потребности всех видов спорта. Сейчас по линии Минспорта РФ решается вопрос с финансированием ещё двух объектов.