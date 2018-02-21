Крушельницкий отрицает намеренное употребление мельдония

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане в дабл-миксте российский керлингист Александр Крушельницкий заявил, что не принимал мельдоний. Об этом пишет "Р-Спорт".

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Спорт СМИ: вторая допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат

Положительная допинг-проба стала для спортсмена "ударом и по репутации, и по карьере". Он отметил, что сам заинтересован в проведении скорейшего расследования, чтобы выяснить все причины случившегося.

Российский спортсмен не исключает, что его подставили. Он говорит, что пьет на тренировках только воду, которую приносит из дома. По его мнению, к нему мог кто-то пробраться в гостиничный номер.

Его супруга и партнерша по команде Анастасия Брызгалова заявила, что на Олимпиаду они не брали никаких медикаментов, поэтому попадание мельдония в организм супруга по ошибке исключено.

Ранее стало известно, что допинг-проба B Александра Крушельницкого показала положительный результат.