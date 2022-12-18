Кто стал чемпионом мира 2022 года и какими скандалами запомнился турнир

Чемпионат мира 2022 года, который проходил с 20 ноября по 18 декабря в Катаре, подошел к концу. Состоялся финал и матч за третье место, определен победитель и призеры мундиаля. Чем закончились последние игры, кто завоевал кубок и чем запомнился чемпионат — в материале amic.ru.

Как прошел финал?

На стадионе «Лусаил» в финале 18 декабря сыграли Аргентина и Франция. В основное время команды сыграли со счетом 2-2, у Аргентины голы забили Лионель Месси и Анхель Ди Мария, а у Франции оба мяча на счету Килиана Мбаппе.

В овертайме Аргентина и Франция еще по разу поразили ворота друг друга, голами отметились Лионель Месси и Килиан Мбаппе. По итогам основного времени и овертаймов счет был ничейный — 3-3. Поэтому исход встречи решила серия пенальти. В ней сильнее были аргентинцы со счетом 4-2.

Для Аргентины это уже третий кубок мира в истории. В последний раз эта сборная побеждала на чемпионате мира в далеком 1986 году. В финале турнира в крайний раз Аргентина играла в 2014 году и тогда уступила Германии со счетом 1-0.

Отметим, что победителем прошлого ЧМ, который проходил в 2018 году в России, была сборная Франции. В 2022 году команде не удалось защитить титул. До этого два раза подряд чемпионат мира становились только два коллектива — это сборная Италии (в 1934 и 1938 годах) и сборная Бразилии (в 1958 и 1962 годах). Их успех в XXI веке пока остается неповторимым.

Как закончился матч за третье место?

В матче за третье место 17 декабря в Дохе сыграли Хорватия и Марокко. Победила Хорватия со счетом 2-1. У хорватов голы забили Йошко Гвардиол и Мислав Оршич. У марокканцев отличился Ашраф Дари.

Следовательно, Хорватия получила бронзовые медали, а Марокко будет довольствоваться статусом полуфиналиста.

Кто получил медали?

Золотые медали достались сборной Аргентины, серебряные — сборной Франции, а бронзовые — Хорватии.

Кто стал лучшим бомбардиром, вратарем и распасовщиком?

Больше всего голов в турнире забил француз Килиан Мбаппе, на его счету 8 мячей. Именно Мбаппе как лучшему бомбардиру досталась золотая бута турнира. Ближайшим преследователем француза стал именитый аргентинец Лионель Месси с семью голами на Чемпионате мира. Именно Месси получил Золотой мяч Чемпионата мира как лучший игрок первенства планеты.

Лучшим вратарем турнира признали аргентинца Эмилиано Мартинеса, а лучшим молодым игроком Энцо Фернандеса, тоже из сборной Аргентины.

Одного лучшего распасовщика на ЧМ-2022 года выявить так и не удалось. По три голевых передачи было у англичанина Гарри Кейна, аргентинца Лионеля Месси, португальца Бруно Фернандеша, француза Антуана Гризмана и хорвата Ивана Перишича.

Футбольное поле/ Фото: unsplash.com

Кто стал главной сенсацией турнира?

Сборная Марокко. Команда сенсационно обыграла в 1/8 финала сборную Испании по пенальти со счетом 3-0, в основное время матч закончился вничью. В 1/4 финала Марокко победила Португалию с минимальным преимуществом 1-0. В полуфинале команда Марокко проиграла Франции со счетом 2-0 и в игре за третье место уступила сборной Хорватии со счетом 2-1.

Тем самым, команда Марокко заняла четвертое место, но это историческое достижение — и не только в истории команды, но и в истории африканского футбола в принципе. Ранее сборные из Африки никогда не пробивались в полуфинал Чемпионата мира.

Кто разочаровал?

Сильнее всех разочаровали фавориты турнира, которые даже не вышли из своих групп. Это, например, победитель ЧМ-2014 года сборная Германии, которая уступила первую и вторую строчку в группе японцам и испанцам. Бронзовый призер ЧМ-2018 сборная Бельгии также оказалась разочарованием и не вышла из своего квартета, пропустив вперед Марокко и Хорватию.

Сильная по составу сборная Сербии не смогла одержать на чемпионате мира ни одной победы и вылетела с последнего, четвертого места, выше ее оказались сборные Бразилии, Швейцарии и даже Камеруна.

Четвертое место в своей группе заняли и бронзовые призеры прошлогоднего Евро-2020 датчане. Как и сербы, они завоевали всего лишь одно очко, пропустив вперед Францию, Австралию и даже Тунис.

Для части болельщиков разочарованием стал и Уругвай. Он занял третье место в группе, пропустив в 1/8 финала Португалию и Республику Корея.

Были ли скандалы?

Да, первый в арабском мире Чемпионат мира прошел с громкими скандалами. Во-первых, из-за слишком жаркого климата в Катаре турнир перенесли с июня-июля на ноябрь-декабрь. Идея вызвала споры, так как чемпионат заставил менять график регулярных чемпионатов некоторых национальных лиг.

Во-вторых, из-за запрета гомосексуальности в Катаре футбольная общественность опасалась за судьбу болельщиков-геев. ЛГБТ-символику на чемпионате показывать запретили. Тем не менее, футболисты устраивали акции в поддержку ЛГБТ. Так, сборная Германия закрыла рты на командном фото, символизируя цензуру. Капитаны сборных Англии и Уэльса Гарри Кейн и Гарет Бэйл хотели надень капитанские повязки с цветами ЛГБТ, но ФИФА запретила им это делать.

Третьим острым вопросом чемпионата стали непростые отношения Катара с Израилем, Саудовской Аравией, Египтом, Бахрейном, ОАЭ и Йеменом. На трибунах были акции в поддержку этих государств, однако до каких-либо стычек не дошло.

Кубок мира по футболу/ Фото: unsplash.com

В-четвертых, возмущения болельщиков вызвал запрет на продажу пива на стадионах. Продавать пиво катарские власти позволили только в фан-зонах. Обычно на чемпионатах мира алкоголь продавали на стадионе, но за два дня до начала турнира власти Катара решили этого не делать.

Серьезным скандалом стала коррупция. Еще в 2015 году прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело по подозрению ФИФА в коррупции. Тогда арестовали лиц из внешнего руководства ФИФА. Некоторые из них признали свою вину. В 2019 году арестовали и бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. А уже во время ЧМ-2022 федеральная полиция Бельгии в рамках расследования уголовного дела о коррупции и отмывании денег, связанного с заявкой Катара на турнир, арестовала вице-председателя Европейского парламента Еву Кайли и еще двух высокопоставленных лиц.

Мир поразили и новости о смерти рабочих, которые строили стадионы и отели к ЧМ-2022. По информации газеты The Guardian, за время подготовки чемпионата скончалось более 6,5 тысячи мигрантов. До этого правозащитные организации обращали внимание на нарушение прав рабочих на стройках.

Непосредственно на футбольном поле самым скандальным событием стала массовая драка в четвертьфинальной игре Голландии и Аргентины. Игрок Аргентины даже ударил мячом в скамейку Нидерландов. Судья показал желтые карточки за драку Паредесу, ван Дейку, Месси и Бергëйсу.

А сборная России участвовала?

Нет. Российская команда играла в отборе чемпионата мира, вышла в стыковые матчи за выход на мундиаль, где должна была сыграть с Польшей. Однако из-за спецоперации на Украине польская сборная сначала отказалась выходить на матч с российской командой, а потом ФИФА и вовсе сняла сборную России с турнира.

Когда и где пройдет следующий чемпионат мира?

Следующий Чемпионат мира состоится летом 2026 года и пройдет сразу в трех странах — в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем будут участвовать не 32, а 48 сборных. Матчи пройдут в 16 городах.

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