Кубок губернатора Алтайского края разыграли на барнаульском ипподроме

На барнаульском ипподроме в рамках Большого Сибирского круга в шестнадцатый раз разыграли Кубок губернатора Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Барнаульский ипподром уже в 16-й раз принимает участников Большого Сибирского круга. Это говорит о том, что, с одной стороны, наши спортсмены-конники имеют высокую подготовку, с другой — сам барнаульский ипподром готов принимать такие серьёзные соревнования высокого уровня. Они заняли своё достойное место в ряду других состязаний. Думаю, мы, как и прежде, все лучшие традиции, практики сегодня используем», — приветствовал участников соревнований глава региона.

В заездах принимали участие спортсмены из Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского края и Хакасии.

Кубок губернатора достался жеребцу по кличке Парусник, который принадлежит Ольге Весниной из Новосибирской области. Победитель получил 500 тысяч рублей.

Всего за день на ипподроме разыграли 10 призов с общим фондом в два миллиона рублей.