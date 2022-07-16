«Кусок идиота». Татьяна Тарасова жестко раскритиковала депутата Госдумы за высказывания о смене гражданства
По мнению Тарасовой, смена гражданства является личным делом спортсмена и никто не вправе их наказывать
16 июля 2022, 19:45, Илья Звягинцев
Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова жестко раскритиковала депутата Госдумы Романа Терюшкова за его высказывания о смене гражданства российскими спортсменами.
Ранее Терюшков предложил приравнять смену гражданства к государственной измене.
«Кусок идиота. Я не знаю, что творится в головах этих людей. Видимо там все очень грустно, если к спортсменам такое отношение», — цитирует Татьяну Тарасову портал Sport24.
По ее словам, смена гражданства является личным делом каждого спортсмена и никто не вправе наказывать их за это.
Терюшкову Тарасова предложила извиниться за свои слова, а также покинуть занимаемую должность.
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