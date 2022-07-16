«Кусок идиота». Татьяна Тарасова жестко раскритиковала депутата Госдумы за высказывания о смене гражданства

Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова жестко раскритиковала депутата Госдумы Романа Терюшкова за его высказывания о смене гражданства российскими спортсменами.

Ранее Терюшков предложил приравнять смену гражданства к государственной измене.

«Кусок идиота. Я не знаю, что творится в головах этих людей. Видимо там все очень грустно, если к спортсменам такое отношение», — цитирует Татьяну Тарасову портал Sport24.

По ее словам, смена гражданства является личным делом каждого спортсмена и никто не вправе наказывать их за это.

Терюшкову Тарасова предложила извиниться за свои слова, а также покинуть занимаемую должность.