Латвийский саночник Путинс сменил фамилию из-за ассоциаций с Владимиром Путиным

Бывший латвийский саночник Кристенс Путинс рассказал о том, что он вынужден был сменить фамилию из-за ассоциаций с президентом России Владимиром Путиным. Слова спортсмена передаёт издание Delfi.

Путинс признался, что его фамилия стала привлекать много внимания, после того как он вышел на профессиональный уровень. По словам спортсмена, нередко её коверкали и вместо Путинс писали Путин. Он также добавил, что украинские коллеги косо посматривали на него из-за созвучия фамилий.

Спортсмен решился на смену фамилии и без проблем сделал это, воспользовавшись латвийским законодательством. Теперь он Кристенс Роде. Мужчина взял себе фамилию жены.

Отметим, что Кристенс Путинс (Роде) завершил профессиональную карьеру в 2021 году.