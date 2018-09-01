Легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу в финале "Бриллиантовой лиги"

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Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу в финале соревнований по легкой атлетике - "Бриллиантовой лиге", который прошел в Брюсселе в пятницу, 31 августа. Об этом пишет Алтайспорт.

Уточняется, что Шубенков финишировал в беге на 110 метров с барьерами с результатом 12,97 секунды. На втором месте оказался испанец Орландо Ортега (13,10), "бронза" досталась ямайцу Хансле Парчменту (13,35).

Издание пишет, что уроженец Барнауле уже второй год подряд занимает первенство в общем зачёте "Бриллиантовой лиги".

"Я снова почувствовал себя сильным после неудачи в Берлине. Сегодня для меня важно было победить, и это придало мне уверенность перед заключительными стартами сезона", - заявил Шубенков в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Тренер спортсмена Сергей Клевцов добавил, что впереди у спортсмена этапы Мирового вызова в Падуе и Загребе, а затем Континентальный кубок в Остраве. "То есть до конца сезона осталось провести еще три старта", - отметил он.