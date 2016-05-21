Леонид Слуцкий не возьмет на Евро-2016 "стариков" сборной России – СМИ

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Ветераны сборной России Юрий Жирков, Александр Кержаков и Роман Широков не попадут в состав команды и не поедут на Евро-2016, сообщает "Спорт-Экспресс".

Относительно Кержакова отмечается, что его не включат в сборную, поскольку он якобы потерял форму во второй половине весны этого года и 29 мая будет задействован в Кубке Швейцарии, что может помешать подготовке команды к чемпионату.

По поводу Широкова издание пишет, что он получает очень мало игровой практики в ЦСКА под руководством главного тренера сборной России Леонида Слуцкого.

Что же касается Жиркова, то в данном случае "Спорт-Экспресс" указывает, что он не устраивает Слуцкого в плане выполнения тактических установок. Это обернулось конфликтом после матча Франция – Россия в марте этого года. С тех пор Слуцкий и Жирков не общались, подчеркивает газета.

В целом же, по данным "Спорт-Экспресса", Леонид Слуцкий хочет обеспечить положительную атмосферу в сборной. Этому, как отмечается, может помешать наличие в команде возрастных игроков, которые могут не получить возможности выйти на поле.

Подготовка сборной России к Евро-2016 стартует 24 мая. Сам чемпионат пройдет с 10 июня по 10 июля во Франции.