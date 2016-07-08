Леонид Слуцкий предложил ограничить зарплаты российских футболистов

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Экс-тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий предложил ограничить зарплаты наших футболистов и рассказал, как игроки национальной команды оценили свое выступление на Евро-2016.

Как сообщает Sports.ru, после проигрыша сборной Уэльса наши футболисты всю ночь обсуждали свое участие в чемпионате.

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Спорт Леонид Слуцкий официально покинул пост главного тренера сборной России

"Те, кто там был, то есть футболисты и я, четко осознавали свой уровень. Мы все в один голос произнесли фразу: "Мы говно". Эту данность надо принять, потому что это важная точка отсчета", - отметил Слуцкий.

По мнению бывшего тренера сборной России данное признание самим себе "может позволить двигаться, пусть не очень быстро, но вперед".

Говоря об ограничении зарплат российских футболистов, Слуцкий отметил: "Два потолка: до 23 лет и старше. Старше 23 лет — условно один миллион евро в год. Хочешь получать больше — езжай в Англию, Испанию, Италию. В конкурентную среду, где у тебя нет паспорта, где надо работать каждый день, где на 40% не прокатит, а только на 100%. До 23 лет — зарплата еще ниже".

Кроме того, он высказался за отмену лимита на легионеров в национальном футбольном чемпионате.

Как сообщал портал Amic.ru, после того, как сборная России проиграла команде Уэльса и вылетела с Евро-2016, Леонид Слуцкий заявил, что больше не намерен быть главным тренером.

