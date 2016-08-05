Лионель Месси передумал уходить из сборной Аргентины по футболу

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Аргентинский футболист Лионель Месси передумал покидать национальную команду, пишет ТАСС.

Новый главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса на следующей неделе встретится с Месси в Барселоне, где нападающий должен будет подтвердить, что готов снова выступать за сборную.

Ближайшими матчами аргентинской команды являются встречи с футболистами Уругвая и Венесуэлы 1 и 6 сентября.

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Напомним, в конце июня 29-летний футболист после финального матча Кубка Америки – 2016 заявил, что завершает выступления за сборную. Тогда аргентинцы проиграли в финале турнира команде из Чили.

Лионель Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года.