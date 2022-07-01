Любителей футбола приглашают на тренировочный матч барнаульского «Динамо».

Как сообщают в пресс-службе алтайского клуба, спарринг с «Новосибирском» в рамках подготовки к сезону 2022/23 состоится завтра, 2 июля, на стадионе «Динамо».

Болельщики увидят потенциальных новичков команды и смогут оценить «пробу пера» нового наставника барнаульцев.

Как мы уже сообщали, в это межсезонье «Динамо» возглавил иркутский специалист Олег Яковлев. Он сменил на посту главного тренера барнаульцев Александра Суровцева, у которого закончился контракт с клубом.

Напомним, в минувшем сезоне динамовцы под руководством Суровцева заняли в Первенстве ФНЛ-2 12 место из 15 участников турнира.

Завтра матч начнётся в 15:00. Вход на стадион свободный.