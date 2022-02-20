Лыжный король Большунов и медали от фигуристов. Как россияне выступили в предпоследний день Игр

Сборная России в субботу, 19 февраля, на Олимпиаде в Пекине завоевала четыре медали. Победу у лыжников в полумарафоне одержал Александр Большунов, серебро взял Иван Якимушкин. Российские фигуристы в состязаниях спортивных пар заняли второе и третье места. Таким образом, всего на счету сборной после 15 дней Игр уже 31 медаль.

Большунов выиграл необычную дистанцию в 28,4 км, так как из-за непогоды организаторы решили сократить гонку, отказавшись от классического марафона в 50 км. Для российского лыжника это уже пятая медаль в пяти гонках: в Пекине Большунов взял три золота, по одному серебру и бронзе.

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Спорт Александр Большунов выиграл третье золото на Олимпиаде в Пекине

Порадовали болельщиков и фигуристы. Дуэт Евгения Тарасова — Владимир Морозов стал серебряным, уступив китайцам всего 0,63 балла. Третьи с отставанием чуть больше двух баллов ещё одни россияне — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Не обошлось в субботу и без столь досадных четвёртых мест. В лыжах у мужчин в шаге от пьедестала остановился Артём Мальцев, а у фигуристов — дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В общекомандном зачёте Россия завоевала 31 медаль различного достоинства. Так много наград в истории зимних Игр отечественные спортсмены ещё не выигрывали. Досрочную победу в общекомандном зачёте одержали норвежцы, вторую строчку занимает Германия. А вот за третье место борьба будет идти до последнего.

Какие медали разыграют на Олимпиаде в воскресенье, 20 февраля

В последний день Игр в Пекине будет разыграно пять комплектов наград. Главная надежда на золото у россиян связана с хоккеем. Мужская сборная в финале сыграет с Финляндией. Есть шансы на награды в женском лыжном марафоне. Наталья Непряева уже выиграла в Пекине три медали и не намерена на этом останавливаться. При благоприятном стечении обстоятельств может побороться за бронзу мужская четвёрка в бобслее.

Когда пройдёт церемония закрытия зимней Олимпиады — 2022

Финальным аккордом Игр в Пекине станет церемония закрытия. Она пройдёт на национальном стадионе. Арена принимала и открытие этой Олимпиады. Церемония начнётся в 19:00 по барнаульскому времени и продлится около двух часов, в прямом эфире её покажет Первый канал. Знаменосцем российской команды будет трёхкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов.