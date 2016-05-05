Мадридский "Реал" и "Атлетико" сыграют в финале Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" вышел в финал Лиги чемпионов сезона-2015/16, где встретится с испанским "Атлетико". Команды, которые представляют один город, уже встречались в финале главного клубного турнира Европы два года назад. Тогда победу со счетом 4-1 в дополнительное время одержали "сливочные".

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Спорт Мадридский "Атлетико" второй раз за три года вышел в финал Лиги чемпионов

В среду, 4 мая, испанцы на своем поле со счетом 1-0 обыграли английский "Манчестер Сити". Единственный мяч на 20-й минуте забил полузащитник Гарет Бэйл. В первом матче обе команды не забили мячей. "Атлетико" же днем ранее по сумме двух матче прошел в полуфинале мюнхенскую "Баварию".

Решающий матч Лиги чемпионов-2015/16 состоится в Милане 28 мая.