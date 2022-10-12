Мало денег. Барнаульские футболисты снялись с чемпионата страны

Алтайский мини футбольный клуб «АлтПолитех» отказался от участия в розыгрыше Высшей лиги России сезона 2022/23. Об этом сказано на официальной странице команды во «ВКонтакте».

Представители клуба отметили, что ещё летом предупреждали региональное правительство и АМФР о возможных проблемах.

«Но ситуация, сложившаяся в стране и мире во второй половине сентября, существенно осложнила ситуацию даже относительно летнего периода. Мы сами понимаем, что в текущей ситуации у нашего дотационного региона существуют гораздо более важные проблемы, чем мини-футбол», — сказано в сообщении.

В клубе отметили, что снизился уровень поддержки не только от правительства, но и от частных партнёров.

При этом в команде добавили, что она не прекратит своё существование.