«Мама, это все для тебя». Барнаулец Соболев не сдержал слез после забитого гола в финале Кубка России
Единственный мяч, который «красно-белым» удалось забить в первом тайме, нападающий посвятил своей умершей маме
Барнаулец Александр Соболев, выступающий в составе московского «Спартака», открыл счёт в матче с «Динамо» в финале Кубка России. Забитый мяч футболист посвятил своей умершей маме.
На одиннадцатой минуте встречи Соболев поразил ворота соперника, после чего поднял клубную футболку. Под неё барнаулец надел футболку с фотографией своей мамы, которая умерла в 2020 году.
«Мама, это всё для тебя», — написано под фото на футболке, которую надел футболист.
Соболев не смог сдержать слёзы и прикрыл лицо одеждой, а одноклубники поддержали нападающего.
После первого тайма московский «Спартак» ведёт со счётом 1:0. Прямая трансляция встречи доступна на телеканале «Матч ТВ».