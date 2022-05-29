«Мама, это все для тебя». Барнаулец Соболев не сдержал слез после забитого гола в финале Кубка России

Барнаулец Александр Соболев, выступающий в составе московского «Спартака», открыл счёт в матче с «Динамо» в финале Кубка России. Забитый мяч футболист посвятил своей умершей маме.

На одиннадцатой минуте встречи Соболев поразил ворота соперника, после чего поднял клубную футболку. Под неё барнаулец надел футболку с фотографией своей мамы, которая умерла в 2020 году.

«Мама, это всё для тебя», — написано под фото на футболке, которую надел футболист.

Соболев не смог сдержать слёзы и прикрыл лицо одеждой, а одноклубники поддержали нападающего.

После первого тайма московский «Спартак» ведёт со счётом 1:0. Прямая трансляция встречи доступна на телеканале «Матч ТВ».