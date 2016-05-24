"Манчестер Юнайтед" официально отправил Луи ван Гала в отставку

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"Манчестер Юнайтед" подтвердил, что главный тренер команды Луи ван Гал покидает клуб, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

"Хочу поблагодарить Луи и его штаб за отличную работу в эти два года, кульминацией которых стала 12-я победа клуба в Кубке Англии.

Луи работал здесь профессионально и достойно все это время. Он уходит, оставив нам наследие в виде предоставленного шанса нескольким молодым футболистам проявить себя на самом высоком уровне.

Клуб желает ему всего наилучшего в дальнейшем", – заявил вице-президент "МЮ" Эд Вудворд.

На своем официальном сайте "Юнайтед" сообщил, что имя преемника ван Гала будет объявлено в ближайшее время.

Досрочное расторжение контракта с ван Галом, по сведениям журналистов, обойдется клубу в 6,5 миллионов фунтов стерлингов.

Ожидается, что команду возглавит португальский специалист Жозе Моуриньо, уволенный по ходу прошлого сезона из лондонского "Челси". В британских СМИ даже появлялась информация, что "Манчестер" заплатил Моуриньо 4 миллиона фунтов, чтобы португалец по ходу сезона не возглавил какой-нибудь клуб и дождался приглашения в стан "красных дьяволов".

По последним слухам, в тренерский штаб Моуриньо в "МЮ" может войти Златан Ибрагимович, покидающий ПСЖ, но не объявлявший о завершении карьеры. В любом случае самый популярный клуб мира ждут большие изменения в ближайшие месяцы.