Мария Шарапова начала новый год с уверенной победы на турнире в Китае

Российская теннисистка Мария Шарапова начала новый 2018 год с победы. Она вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне. Призовой фонд турнира равен 627 тысячам долларов США, пишет "Спорт-Экспресс".

1 января спортсменка победила румынку Михаэлу Бузэрнеску в двух сетах со счётом 6:3, 6:0. Следующую встречу она проведёт с американкой Элисон Риске, одолевшую ранее пятую "сеянную" китаянку Ван Цян.

У Шараповой сейчас 59-я позиция в рейтинге WTA. Первое место в нём занимает румынка Симона Халеп. Напомним, Мария Шарапова возобновила спортивную карьеру в апреле 2017 года после того, как отбыла дисквалификацию из-за использования мельдония. Ранее теннисистка говорила, что хотела бы выступить в 2020 году на летней Олимпиаде в Токио.