Месси подает апелляцию против решения испанского суда о тюремном заключении

фото: TV3 (Catalonia)

Звезда футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси и его отец будут подавать апелляцию против решения испанского суда, который постановил заключить их обоих в тюрьму сроком на 21 месяц за уклонение от уплаты налогов, сообщает BBC News.

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Спорт Суд приговорил Лионеля Месси и его отца к 21 месяцу тюрьмы

Напомним, что в дополнение к тюремному сроку суд Барселоны оштрафовал Месси на 2 миллиона евро. Отца легендарного футболиста Хорхе также обязали уплатить штраф в размере 1,5 миллиона евро за уход от налогов в Испании на сумму 4,1 миллиона евро с 2007 по 2009 год.

Как бы то ни было, никто из семьи Месси не собирается отбывать наказание в тюрьме, сообщают британские журналисты.

Испанские законы позволяют отбыть тюремное наказание, составляющее менее 2 лет в качестве испытательного срока. На это и надеется небезызвестная чета.

Пара была оштрафована на миллионы евро за использование оффшорных зон – налоговых убежищ в Белизе и Уругвае с целью сокрытия доходов, исходящих от прав на использование изображений Месси.

"Я ничего не знал", – сообщил Месси суду.

Адвокаты Месси утверждают, что решение суда некорректно. "Мы уверены, что апелляция скажет, что защита подсудимого верна", сказали они в своем заявлении спустя несколько часов после того, как обвинительный приговор был поставлен.

Юристы заявили, что существует большая вероятность того, что апелляция будет иметь успех, добавляя, что Месси всегда вел себя добросовестно и законопослушно.

В случае подачи адвокатами Месси апелляции, приговор будет обжалован в Верховном суде Испании.

Футболист и его отец были признаны виновными по трем пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов.

Как уже было сказано, наряду с тюремными сроками, Месси и Хорхе были также оштрафованы. Мало кто знает, но они сделали добровольный €5 млн "корректирующий платеж", равному якобы неуплаченному налогу плюс проценты, в августе 2013 года.

Месси зарабатывает 36 миллионов евро в год в "Барселоне", а его доход около 315 миллионов евро за последнее десятилетие поставил его на 10-е место списка журнала "Форбс" в списке самых высоко зарабатывающих спортсменов в мире.