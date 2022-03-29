Международный союз биатлонистов приостановил членство Союза биатлонистов России в IBU
Одним из аргументов являлось то, что биатлонисты, которые представляют Украину, вынуждены были остановить свою деятельность
Международный союз биатлонистов принял решение о приостановке членства Союза биатлонистов России в IBU. Об этом сказано в заявлении пресс-службы организации.
Отмечается, что вместе с СБР приостановлено членство и Белорусской федерации биатлона. Решение по обеим организациям принято единогласно.
Одним из аргументов для принятия этого решения называется то, что из-за ситуации на территории Украины биатлонисты, которые представляют страну, вынуждены были приостановить свою деятельность. В этих обстоятельствах МСБ посчитал справедливым приостановить членство СБР и БФБ.
У Союза биатлонистов России есть возможность попытаться обжаловать это решение в CAS.