Международный союз биатлонистов запретил россиянам участвовать в своих соревнованиях

Международный союз биатлонистов запретил российским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщили в пресс-службе Союза.

17 марта организация обсудит вопрос о приостановке членства Союза биатлонистов России в МСБ.

Отметим, что после начала спецоперации на территории Украины российский спорт стремительно переходит в стадию изоляции, продолжительность которой пока не определена.

Ограничения коснулись почти всех дисциплин, но сильнее всего пострадали футбол, баскетбол и хоккей.

О том, какие санкции легли на российских спортсменов и спортивные организации, в материале amic.ru.