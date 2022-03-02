Международный союз биатлонистов запретил россиянам участвовать в своих соревнованиях
Организация планирует обсудить возможность приостановки члена Союза биатлонистов России
2 марта 2022, 11:19, Илья Звягинцев
Международный союз биатлонистов запретил российским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщили в пресс-службе Союза.
17 марта организация обсудит вопрос о приостановке членства Союза биатлонистов России в МСБ.
Отметим, что после начала спецоперации на территории Украины российский спорт стремительно переходит в стадию изоляции, продолжительность которой пока не определена.
Ограничения коснулись почти всех дисциплин, но сильнее всего пострадали футбол, баскетбол и хоккей.
О том, какие санкции легли на российских спортсменов и спортивные организации, в материале amic.ru.
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