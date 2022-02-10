Международный союз конькобежцев отказался от комментариев по ситуации с Камилой Валиевой
В организации отметили, что не имеют права на разглашение данной информации
Международный союз конькобежцев (ISU) прокомментировал ситуацию с возможными вопросами к допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Комментарий опубликовала пресс-служба организации.
“Ссылаясь на недавние сообщения СМИ, касающиеся командного соревнования по фигурному катанию, Международный союз конькобежцев не может раскрывать какую-либо информацию о каком-либо возможном нарушении антидопинговых правил. Это соответствует Антидопинговым правилам ИСУ и Антидопинговым правилам МОК для Пекина 2022”, — сказано в сообщении.
Ранее появилась информация, что из-за положительной допинг-пробы сборную России могут лишить золотых медалей, а Камилу Валиеву — отстранить от одиночного турнира.
В МОК подобные сообщения назвали спекуляцией, но от комментариев по ситуации также отказались.