Минспорт начал проверку после матча, в котором игроки забили 20 автоголов

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Министр спорта России Павел Колобков назвал "цирком" матч между иркутским "Байкалом-Энергией" и архангельским "Водником", в котором игроки отличились 20 автоголами, сообщает "Медуза".

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При этом сообщается, что после этого матча Минспорт назначил проверку.

"Там уже и расследовать особо нечего, потому что и так все понятно. Уже в Youtube размещен этот „цирк“, который происходил во время матча", — сказал глава Минспорта.

Также Павел Колобков подчеркнул, что за этот матч должны ответить руководители команд, игроки, тренеры и судьи. Между тем результат этой игры отменен. Команды должны будут сразиться заново.

Как ранее сообщало ИА "Амител", матч прошел в Архангельске. Первый тайм завершился со счетом 0:0. В конце игры спортсмены забили около 20 мячей в свои ворота. Любопытно, что один игрок из "Водника" 11 раз поразил собственные ворота.