Минспорт прокомментировал желание отстранить Россию от Олимпиады-2018

Министр спорта Павел Колобков заявил о том, что вопрос участия российской сборной в Олимпийских играх 2018 года не входит в компетенцию антидопинговых агентств других стран, которые добиваются запрета для России, передает ТАСС.

Ранее газета The Guardian сообщила, что 17 антидопинговых агентств различных стран, в том числе Великобритании и США, потребовали от Международного олимпийского комитета (МОК) запретить российским спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Заявление было подано после встречи членов института Национальных антидопинговых агентств (NADO) в Денвере (США).

Агентства призывают МОК прекратить тормозить ограничительные меры в отношении России, которые должны последовать после скандала с допингом во время зимних Олимпийских игр в Сочи. По их мнению, нарушения, допущенные Россией в Сочи во время Олимпийских игр, слишком существенные.

"МОК следует прекратить терять время и немедленно принять ответные меры. Неспособность быстро расследовать случаи применения российскими спортсменами допинга - это явная угроза для "чистых" атлетов по всему миру и для проведения Олимпийских игр 2018 года", - говорится в заявлении.

Антидопинговые агентства настаивают на том, что невозможно доверять спортивной системе страны, власти которой допускали нарушение правил.